Катастрофические пожары в Греции оставили за собой ядовитый для природы и людей след. Огонь бушевал в застроенных районах Аттики — сгорели здания, машины, баки с горючим, это значит, что в окружающую среду могут попасть токсичные химические вещества.
Пожары отравили природу
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Пожары отравили природу
Греческое отделение Международного комитета Красного Креста планирует как можно скорее разработать план мер по борьбе с этой угрозой.
Глава отделения Никос Ойкономопулос говорит: "После таких пожаров, которые сожгли все дотла, нет сомнений в загрязнении этого района".
В списке опасных веществ — диоксин, тяжелые металлы, фуран, полициклические ароматические углеводороды и многие другие.
Жертвами пожаров в Греции, по последним официальным данным, стали 94 человека.