Студенты Шарлотсвилла против расизма

В американском Шарлотсвилле в субботу прошла мирная демонстрация в преддверии годовщины столкновений сторонников ультраправых движений и их противников. 12 августа прошлого вскоре после начала стычек придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний мужчина совершил намеренный наезд на группу активистов, выступавших против ультраправых. Погибла 32-летняя Хезер Хэйер, 19 человек пострадали.

Клара Карлсон принимает участие в организации студенческой акции протеста: "Они нас боятся, потому что мы требуем перемен и мы требуем, чтобы наш университет наконец-то выступил против идеи превосходства белой расы, против демонстраций расистов".

Президент США Дональд Трамп накануне годовщины событий в Шарлоттсвилле призвал нацию к единству.

Профессор английского языка Лиза Вулфорк говорит: "То, что произошло в Шартлосвилле может произойти и в других городах Америки. Идея превосходства белой расы уже проникла в ДНК нашего общества, в августе прошлого годы мы увидели как эта идеология выплеснулась наружу".

Дональд Трамп отказался возлагать вину за беспорядки исключительно на ультраправых и заявил, что насилие шло с обеих сторон. В минувшем декабре власти Шарлотсвилла приняли решение переименовать одну из улиц в память о погибшей. Улица получила название "Дорога Хезер Хэйер".

Мать погибшей Сюьзан Бро отказалась разговаривать с Трампом из-за его заявлений. Она говорит: "Я хочу, чтобы таких матерей, как я, которые плачут о погибших детях, становилось все меньше и меньше. Но с тех пор в нашей стране было много случаев массовой стрельбы и смертей без причины".