В Казахстане в воскресенье прошел саммит прикаспийских государств. Встреча завершилась подписанием исторического документа - Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Свои подписи под ней поставили лидеры пяти государств: Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана
Подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря
Подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря
Работа над конвенцией велась более 20 лет. Хозяин встречи Нурсултан Назарбаев назвал ее "конституцией Каспийского моря".
Согласно документу, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра будут поделены соседними государствами на основе двусторонних соглашений, но с соблюдением международного права.
Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов - все эти вопросы получили свое отражение в конвенции. Экологический фактор будет обязательно учитываться при реализации масштабных морских проектов.
Одним из основных стало положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав. За поддержание безопасности на море и управление его ресурсами будет отвечать "каспийская пятерка".
Переговоры о правовом статусе Каспия длились с 1996 года. Долгое время он определялся соглашениями между Советским Союзом и Ираном. Но после распада СССР доступ к Каспию получили новые государства - Азербайджан, Казахстан и Туркмения, что породило необходимость дополнения и пересмотра действовавших соглашений.