"Аквариус": новый сигнал SOS

Судно "Аквариус", на борту которого оказались более 140 мигрантов, вновь не знает, где пришвартоваться. Спасены нелегалы были еще три дня назад. Сейчас корабль находится в нейтральных водах недалеко от Ливии. Неправительственные организации "Врачи без границ" и "SOS Средиземноморье" просят европейские государства как можно скорее дать ответ на запрос, в какой порт может войти судно. В НПО настаивают на том, что мигранты нуждаются в срочной помощи.