Судно "Аквариус", на борту которого оказались более 140 мигрантов, вновь не знает, где пришвартоваться. Спасены нелегалы были еще три дня назад. Сейчас корабль находится в нейтральных водах недалеко от Ливии. Неправительственные организации "Врачи без границ" и "SOS Средиземноморье" просят европейские государства как можно скорее дать ответ на запрос, в какой порт может войти судно. В НПО настаивают на том, что мигранты нуждаются в срочной помощи.
"Аквариус": новый сигнал SOS
"Аквариус": новый сигнал SOS
Алоис Вимар, "Врачи без границ": Многие корабли, торговые суда, которые спасают людей, потом вынуждены днями дрейфовать в море в ожидании, что их отправят в безопасное место. Мы обеспокоены тем, что из-за происходящего у капитанов кораблей все меньше желания исполнять свой долг. Сегодня мы видим, как корабли меняют свой курс, лишь бы не помогать оказавшимся в беде людям".
Некоторые мигранты признаются, что уже пожалели о решении пересечь Средиземное море:
"Говорю со всей откровенностью. Если бы я знал, что все будет происходить именно так, то, честно, я бы не отправился в это плавание".
В июне "Аквариус" оказался в еще более сложной ситуации. На его борту находились более 600 мигрантов. Власти Италии и Мальты не позволили кораблю пришвартоваться в своих портах. В Но зеленый свет "Аквариусу" дала Испания. Поток мигрантов в эту страну значительно вырос в начале лета: в июне и июле сюда прибыло больше нелегалов, чем за весь 2016 год.