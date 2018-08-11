Совет Безопасности ООН призвал провести заслуживающее доверия расследование ударов по гражданским объектам в Йемене. В четверг в северо-западной йеменской провинции Саада, находящейся под контролем повстанцев-хуситов, в результате авиаудара аравийской коалиции по автобусу погибли 40 детей и подростков.
ООН требует провести расследование
ООН требует провести расследование
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс по итогам закрытых консультаций зачитала заявление для СМИ, в котором члены Совбеза выразили соболезнования семьям погибших. Первый раунд консультаций между сторонами йеменского конфликта состоится 6 сентября в Женеве. Совбез выразил уверенность, что у йеменского кризиса может быть только политическое решение.
Дети возвращались из летнего лагеря, автобусе ехал по оживленному рынку в населенном пункте Дахьян. Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, сначала заявила, что нанесла удар по месту запуска баллистических ракет мятежников-хуситов, но затем согласилась принять участие в расследовании обстоятельств произошедшего.
Пл данным министерства здравоохранения в правительстве, сформированном хуситами, общее число погибших возросло до 51, ранения получили 79 человек.
Конфликт в Йемен привел к острому гуманитарному кризису: 75% населения страны нуждается в продовольственной помощи, а число внутренних беженцев превышает 2 миллиона человек.