В Калифорнии продолжается борьба с лесными пожарами. В тушении огня принимают участие 14 тысяч пожарных из 18 американских штатов, а также Австралии и Новой Зеландии.
Калифорния: тысячи пожарных борются с огнем
Калифорния: тысячи пожарных борются с огнем
На юге штата, где бушует пожар, получивший название "Святой огонь", в окрестностях озера Эльсинор в пятницу были эвакуированы 25 тысяч человек. Ранее в округах Ориндж и Риверсайд, на территории которых распространяется этот пожар, был введен режим чрезвычайного положения.
Власти Калифорнии потратили на борьбу со стихией уже 230 миллионов долларов, что составляет половину годового бюджета, предназначенного для чрезвычайных ситуаций.
В начале недели полиция арестоваала 51-летнего Гордона Кларка по подозрению в причастности к возникновению пожара. Ему грозит пожизненное тюремное заключение.
Всего на территории Калифорнии зафиксировано 17 крупных пожаров, охватывающих в общей сложности почти 2000 кв. км.