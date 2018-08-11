Мигранты: Берлин и Мадрид едины

Миграционный кризис стал главной темой переговоров между канцлером ФРГ и премьер-министром Испании. Педро Санчес принимал приехавшую с двухдневным визитом Ангелу Мертель в Андалусии: встреча состоялась в его резиденции в национальном парке Доньяна.

В отличие от своего предшественника консерватора Мариано Рахоя новый испанский премьер-социалист разделяет позицию Меркель. В понедельник Мадрид подписал с Берлином соглашение о приёме просителей убежища. Но Санчес считает, что прежде всего необходимо развивать отношения с Африкой.

"Всего 14 километров разделяют испанское, а значит и европейское побережье от Северной Африки. Но на деле расстояние между нами гораздо более значительное. И чем больше этот разрыв - тем горше драма, которая разыгрывается на наших глазах в средиземноморских водах. Сократить этот разрыв, сгладить неравенство - вот что должно быть одной из первоочередных задач Евросоюза".

Ангела Меркель вновь подчеркнула важность создания общеевропейской системы предоставления убежища.

"Решения мы до сих пор ещё не нашли. Но мы должны стремиться к тому, чтобы всё больше членов Евросоюза признали необходимым справедливое распределение мигрантов по странам ЕС, чтобы те, кто действительно нуждаются в убежище, кто покинул свою страну из-за войны, могли остаться с нами", - сказала канцлер, которая также считает, что нужно ускорить процесс депортации для тех, кто убежища не получил.

В пятницу впервые после того, как Италия и Мальта отказались принять судно с мигрантами, гуманитарные организации подняли на борт у побережья Ливии около 140 человек, направлявшихся в Европу. ,В перегруженных лодках, погрузившихся в воду до опасного уровня, было более 70 детей.