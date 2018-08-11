Оппозиция Зимбабве подала иск в Конституционный суд с целью обжаловать результаты президентских выборов.
Оппозиция Зимбабве оспаривает итоги выборов
Оппозиция Зимбабве оспаривает итоги выборов
В "Движении за демократические перемены" заявили, что обладают всеми необходимыми доказательствами того, что выборы, победителем которых объявили Эммерсона Мнангагву, были сфальсифицированы.
Табани Мпофу, адвокат партии "Движение за демократические перемены"
"Мы хотим доказать, что президентские выборы не проводились должным образом, в первую очередь - с точки зрения конституции. Они не проводились согласно избирательному кодексу, а также с точки зрения стандартов справедливости, прозрачности и подотчетности"
Бывший министр финансов Тендай Бити, которому ранее власти соседней Замбии отказали в убежище, был депортирован на родину.
Тендай Бити, бывший генсек партии "Движение за демократические перемены"
"Я думаю, мы раскрыли правду, и теперь будет трудно скрыть её. Мы надеемся, что власти Замбии и Зимбабве понесут ответственность за неспособность защитить права человека"
Из-за иска инаугурация Мнангагвы, запланированная на воскресенье, была отменена до решения суда, которое станет известно в течение 2 недель.