В США механик угнал и разбил самолёт

Механик из аэропорта Сиэтл/Такома, штат Вашингтон, в пятницу вечером угнал пустой самолёт, а затем разбил его. Местные власти исключили версию теракта.
Очевидцы засняли момент, на котором видно, как самолёт выполняет петлю. На перехват украденного лайнера были отправлены два истребителя F-15, которые смогли увести самолёт в безлюдную зону.
Лайнер не смог совершить мягкую посадку, он разбился недалеко от острова Кетро.
Представители полиции заявили, что самолётом управлял 29-летний местный житель, "склонный к суициду".
"Нет никаких признаков того, что это было нападение, или теракт. Кто-то попросту сделал что-то не так, что-то глупое, за что мог заплатить своей жизнью", - заявил Пол Пастор, шериф округа Пирс.
На место аварии были брошены силы полиции и береговой охраны США. Аэропорт продолжает работу в нормальном режиме.