Напряжение в Румынии не спадает. По всей стране проходят массовые акции протеста с требованиями отставки правительства. Только в Бухаресте накануне на улицы города вышли более 20 тысяч человек. Уже ближе к ночи протест перетёк в тяжёлые столкновения с полицией, пострадали более 450 человек.
Румыния выходит на улицу
Румыния выходит на улицу
Президент Румынии Клаус Иоханнис, находящийся в оппозиции к правительству, категорически осудил насилие на площади Виктории и, по его словам, «жестокое вмешательство жандармерии». Иоханнис потребовал от главы МВД установить, не превысили ли полицейские свои полномочия.
Под вечер к многотысячной толпе присоединились группы провокаторов, предположительно состоящие из футбольных хулиганов. Постепенно ситуация стала выходить из-под контроля, полиция разогнала протестующих слезоточивым газом и водяными пушками. По словам очевидцев, стражи порядка применяли силу в том числе и против мирных демонстрантов.
Пользователи социальных сетей открыто обвиняют правительство страны в намеренном проявлении насилия, а также говорят о создании "тоталитарного государства". Очередная акция протеста запланирована на вечер субботы.