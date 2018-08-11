Румыния выходит на улицу

Напряжение в Румынии не спадает. По всей стране проходят массовые акции протеста с требованиями отставки правительства. Только в Бухаресте накануне на улицы города вышли более 20 тысяч человек. Уже ближе к ночи протест перетёк в тяжёлые столкновения с полицией, пострадали более 450 человек.