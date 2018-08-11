Список жертв пожаров в Греции пополнился ещё одной фамилией. Спасатели сообщили о смерти 57-летней женщины, она скончалась в больнице. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 94 человека.
Список жертв пожаров в Греции вырос до 94 человек
Список жертв пожаров в Греции вырос до 94 человек
В больницах по-прежнему остаются три десятка пострадавших, в том числе 8 в отделении реанимации.
На прошлой неделе служба по гражданской защите населения опубликовала список из 92 имён, среди них два человека, личность которых до сих пор не удалось установить.
В числе погибших - 44 женщины, 35 мужчин и 11 детей. Самому маленькому ребёнку было 6 месяцев.
Кроме того, увеличвается число заявок на получение срочных пособий, по информации на пятницу оно составило 3586 запросов. Одноразовая помощь в 5.000 евро была выплачена 641 человеку, 31 компания получили по 8.000 евро.
Что произошло?
С начала июля в Греции стояла жаркая погода, столбик термометра поднимался до 38-40 градусов. 23 июля вокруг Афин возникло сразу несколько крупных очагов пожаров. Посёлок Мати в Восточной Аттике, где было обнаружено большинство тел погибших, сгорел дотла.