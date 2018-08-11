Мали: Кейта против Сиссе

В первом туре Кейта набрал около 42 % голосов, а его соперник, 68-летний экс-министр финансов Сумаила Сиссе - менее 18-ти. Для победы во втором туре Сисе нужно было заручиться поддержкой всех проигравших кандидатов, которых было более двадцати. но сделать ему это не удалось. первый тур выборов в Мали сопровождался массовыми акциями протеста и нападениями боевиков на избирательные участки. Поэтому к обеспечению безопасности во втором туре власти привлекли дополнительно 6 тысяч военных.