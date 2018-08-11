Растет число жертв землетрясения в Индонезии. По официальным данным, 387 человек погибли, 13 тысяч пострадали. Но число погибших может увеличиться, поскольку спасатели продолжают разборы завалов, под которыми могли оказаться люди.
Проблемы с доставкой помощи на Ломбок
Проблемы с доставкой помощи на Ломбок
Землетрясение и сильные повторные толчки вынудили покинуть свои дома около 387 тысяч человек. Режим чрезвычайной ситуации на острове Ломбок продлен на две недели.
"Многие пациенты страдают от диареи и проблем с дыханием. Заболевания связаны с загрязнением окружающей среды", — говорит врач.
Главной проблемой по-прежнему остается нехватка питьевой воды, продовольствия, медикаментов, а также тяжелой техники для разбора завалов.
"Мы собрали много гуманитарной помощи, я надеюсь, что мы найдем достаточное количество грузовиков, чтобы доставить помощь и раздать ее нуждающимся как можно скорое", — говорит представитель спасателей.
После мощного землетрясения прошло уже несколько дней, но многие местные жители до сих пор не получили помощь, повреждены и разрушены почти 70 тысяч домов.
"Наконец-то открылся рынок и мы можем покупать необходимые продукты, мы ждем, что ситуация нормализуется, но знаем, что будет дальше".
Из-за удара стихии многие дороги на острове Ломбок разрушены.