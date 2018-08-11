Monsanto обязали возместить ущерб

Суд в США обязал агрохимическую компанию Monsanto выплатить 289 миллионов долларов садовнику в качестве возмещения ущерба за использование гербицида Roundup. 46-летний Диуэн Джонсон работал в нескольких школах Сан-Франциско и применял уничтожитель сорняков от 20 до 30 раз в год. Три года назад у мужчины был диагностирован рак крови.

На пресс-конференции после судебного заседания Диуэн Джонсон заявил: "Я очень рад, что помог в разрешении этой ситуации, после того как я узнал больше о гербициде Roundup и глифосате. Этот процесс касается не только меня. Я надеюсь, что мы смогли привлечь к этой ситуации должное внимание и люди теперь смогут сделать правильный выбор".

Речь идет о сотнях исках, объединенных в одно дело. Monsanto обвиняют в намеренном утаивании информации о канцерогенности Roundup, также известного как глифосат.

Вице-президент компании Monsanto Скотт Пэтридж говорит: "Этот вердикт не повлияет на многочисленные научные доказательства и 40-летний опыт использования во всем мире, подтверждающие безопасность глифосата. Этот гребицид широко используется во многих странах мира, он хорошо изучен. Я не знаю, как так вышло, но суд принял неправильное решение".

Всемирная организация здравоохранения предполагает, что контакт с гербицидом Roundup может вызывать у человека рак. Между тем Агентство по охране окружающей среды США пришло к противоположному выводу.

Еврокомиссия разрешила использовать глифосат в странах ЕС в течение ещё 5 лет. Европейское агентство по безопасности продуктов питания не считает этот гербицид канцерогенным.