Потомок Венеры Ботичелли?

"Рождение Венеры" Сандро Боттичелли - одна из самых известных в мире картин и одна из самых таинственных: вот уже 500 лет главную загадку - существовала ли в действительности женщина, с которой написана богиня любви, и кем она была - так и не удалось разгадать.

По принятой в мире искусства версии Венера Ботичелли - это славившаяся во Флоренции своей красотой Симонетта Веспуччи, в девичестве Каттанео. (Благородная генуэзка вышла замуж за флорентийца Джорджио Веспуччи - того самого, чей двоюродный брат дал свое имя Америке). И если это так, то Симонетта Санкристофоро Каттанео - её единственный известный живой потомок.

"Я узнала о том, что я последнняя из ныне живых потомков, когда мне было 10 лет. Моя бабушка, которую тоже звали Симонеттой Коттанео, оставила мне вот такой подарок. И для меня это как бы связь с мей бабушкой и с моим прошлым, - рассказывает Симонетта. - Боттичелли написал "Рождение Венеры" 10 лет спустя после смерти Симонетты, которая умерла в 23 года от чахотки. Так что физически она ему не позировала. Но говорят, художник любил её, и перенёс на холст образ, который всегда стоял у него перед глазами. Да и позировать обнажённой в то время для замужней женщины было недопустимо. Но если верить экспертам, именно супругу своего друга Веспучии изобразил художник, вдохновлённый её красотой.

Каждый раз, переезжая на новую квартиру, Симонетта первым делом вешает на стену репродукцию легендарной картины.

"Интересно, что даже после стольких лет изображение Венеры вс`ё ещё можно увидеть повсюду. Художники также представляли её - вон Энди Уорхол сделал серию портретов Венеры. А теперь ещё вот и в Instagram знаменитости и звёзды ставят свои фотографии, где они запечатлены в позе Венеры Ботичелли. Так интересно, меня это просто поражает: как столько лет спустя, спустя века, она по-прежнему остаётся иконой красоты и женственности".

Ниточка из Генуи и Флоренции тянется в Лондон, где нынешняя Симонетта работает в картинной галерее. Её утверждение о том, что именно её предок и тёзка вдохновила художника, проверить невозможно. Но, несомненно, семейные рассказы о Венере Боттичелли сыграли роль в её становлении и приобщили к искусству.