США-Турция: экономическая война?

Американские биржи закрылись в пятницу снижением основных фондовых индексов - общая распродажа на рынках началась на фоне финансовой ситуации в Турции, вызванной её конфликтом с США.

Курс турецкой лиры по отношению к доллару рухнул, обновив исторический минимум: за 1 доллар давали 6,46 лиры.

Ранее президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на импорт стали и алюминия из Турции, что и вызвало обвал лиры. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих сограждан менять имеющуюся у них иностранную валюту на национальную. По его словам, стране "объявлена экономическая война", и обмен валюты становится национальной борьбой.

"Несмотря на это нападение на нашу страну через курс валют, во втором квартале мы продолжим расти и закончим 2018 году с рекордными показателями", - пообещал Эрдоган, которого на этот раз поддержала даже оппозиция.

Обвал лиры отразился на всех валютах развивающихся рынков и даже на евро: его курс к доллару упал ниже 1,15. Европейский Центробанк выразил озабоченность связями ряда банков еврозоны с Турцией.

Отношения Анкары и Вашингтона в последнее время обострились в том числе из-за американского пастора Эндрю Брансона и сотрудника американского консульства Мехмета Топуза, арестованных турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота. Но многие эксперты считают, что главная причина - расходящиеся в разные стороны американо-турецкие интересы в Сирии и Ираке.