ЕС призывает "оказать надлежащую помощь" Сенцову

Предоставить Олегу Сенцову "надлежащую медицинскую помощь", поскольку "состояние его здоровья быстро ухудшается", призвал в пятницу российские власти Евросоюз. Коммюнике представителя Верховного посланника ЕС по внешней политике Федерики Могерини, напоминает о соответствующем решении Европейского суда по правам человека от 25 июля (в котором Сенцова также призывают "прекратить голодовку и принять любое лечение, спасающее жизнь").
"ЕС ожидает, что международные стандарты прав человека на Крымском полуострове будут соблюдаться, и все нелегально задержанные украинские граждане в России и в Крыму будут немедленно освобождены", - говорится в заявлении.
Озабоченность ситуацией с украинским режиссером, осужденным в России за терроризм и отбывающим наказание, выразил в телефонном разговоре с президентом Путиным глава Французской республики. По сообщениям пресс-службы Елисейского дворца, Эммануэль Макрон предложил Владимиру Путину "экстренные решения" сложившейся ситуации, на которые российский президент "пообещал дать ответ".
Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что о в администрации президента получили письмо матери Олега Сенцова, переданное руководству России еще 26 июня.
"Я знаю, что это письмо поступало в соответствующее подразделение администрации президента, - заявил Песков по телефону агентству Reuters. - Но пока я не готов сказать вам о какой-либо реакции. Вы знаете, что в процедуре помилования предусмотрен необходимый по законодательству набор действий. Большего пока сказать не могу".
В среду двоюродная сестра режиссера, продолжающего голодовку с 14 мая, сообщила в Facebook, что Сенцов чувствует себя "катастрофически плохо" и сейчас почти не встает.
В ответ на это уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что осужденный за организацию терактов в Крыму получает терапию и принимает питательную смесь, его жизни ничего не угрожает. Она также передала фотографии Сенцова, сделанные с его разрешения, уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой.