ЕС призывает "оказать надлежащую помощь" Сенцову

Предоставить Олегу Сенцову "надлежащую медицинскую помощь", поскольку "состояние его здоровья быстро ухудшается", призвал в пятницу российские власти Евросоюз. Коммюнике представителя Верховного посланника ЕС по внешней политике Федерики Могерини, напоминает о соответствующем решении Европейского суда по правам человека от 25 июля (в котором Сенцова также призывают "прекратить голодовку и принять любое лечение, спасающее жизнь").

"ЕС ожидает, что международные стандарты прав человека на Крымском полуострове будут соблюдаться, и все нелегально задержанные украинские граждане в России и в Крыму будут немедленно освобождены", - говорится в заявлении.