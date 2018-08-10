400 рейсов отменены в нескольких европейских странах из-за суточной забастовки сотрудников Ryanair. Это самая масштабная стачка в 30-летней истории ирландского бюджетного авиаперевозчика объявлена после неудачных попыток заключить тарифное соглашения с администрацией. В ней приняли участие пилоты Германии, Швеции, Ирландии, Бельгии и Нидерландов. Они требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Больше всего рейсов - 250 - отменено в Германии. Немецкий профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit считает, что в Ryanair не проявляют стремления действительно достичь согглашения.

"Мы посылаем руководителямя Ryanair чёткий сигнал: они должны прекратить экономить на своих сотрудниках, - говорит представитель профсоюза Ингольф Шумахер. - Вот чего мы хотим добиться сегодня. Мы говорим Дублину: "Ryanair должна измениться!"

В общей сложности от забастовки пострадают около 55 тысяч пассажиров, более 42 тысяч только в Германии. Одни из них возмущены, другие проявляют понимание:

"Как-то немного несправедливо, что пилотам приходится расплачиваться за то, что пассажиры хотят летать дешево. Поэтому да, я сочувствую. Раздражает конечно, что это происходит в период отпусков, но что ещё им остаётся делать, это их единственное орудие".

Крупнейший европейский лоукостер переживает не лучшие финансовые времена, его квартальная прибыль по сравнению с прошлым годом сократилась на 20%. Тем не менее Ryanair остаётся самой дорогой европейской авиакомпанией.

В ее руководстве говорят, что пилоты компании зарабатывают не меньше, а во многих случаях и больше, чем у других бюжетных авиаперевозчиков. Переговоры о повышении зарплат пилотам ведутся уже полгода.