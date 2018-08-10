55 тысяч человек затронет общеевропейская забастовка сотрудников ирландской авиакомпании Ryanair. Впервые в истории этого низкобюджетного перевозчика, пилоты пяти стран - Германии, Бельгии, Ирландии, Швеции и Нидерландов - прекратят работу, требуя улучшения условий труда.
Ryanair: "бесполезная" забастовка пилотов?
Ryanair: "бесполезная" забастовка пилотов?
Больше других забастовка скажется в пятницу на немецких пассажирах: по оценкам Ryanair, не попасть в пункт назначения могут до 42 тысяч немцев. Им авиакомпания уже предположила бесплатное бронирование на другой день. Руководство Ryanair тем не менее заверило, что 85 % рейсов будут выполнены. При этом оно отказывается возмещать пропавшие билеты, квалифицируя забастовку пилотов как "чрезвычайные обстоятельства".
Это не первая массовая забастовка для крупнейшего в Европе лоукостера, перевозящего за год 130 миллионов пассажиров. В конце июля скоординированную стачку провели представители летного состава Испании, Италии, Португалии и Бельгии, до 600 рейсов были аннулированы
Несмотря на масштабы социального конфликта, руководство Ryanair назвало забастовку пилотов "бесполезной".