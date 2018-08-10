Ryanair: "бесполезная" забастовка пилотов?

Больше других забастовка скажется в пятницу на немецких пассажирах: по оценкам Ryanair, не попасть в пункт назначения могут до 42 тысяч немцев. Им авиакомпания уже предположила бесплатное бронирование на другой день. Руководство Ryanair тем не менее заверило, что 85 % рейсов будут выполнены. При этом оно отказывается возмещать пропавшие билеты, квалифицируя забастовку пилотов как "чрезвычайные обстоятельства".

Это не первая массовая забастовка для крупнейшего в Европе лоукостера, перевозящего за год 130 миллионов пассажиров. В конце июля скоординированную стачку провели представители летного состава Испании, Италии, Португалии и Бельгии, до 600 рейсов были аннулированы

Несмотря на масштабы социального конфликта, руководство Ryanair назвало забастовку пилотов "бесполезной".