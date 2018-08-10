"Ничего хорошего в санкциях нет"

Дальнейшее усиление экономических санкций против России можно будет расценить, как объявление экономической войны, и на эту войну надо будет реагировать экономическими, политическими или иными методами. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками заповедника на Качмчатке.

Премьер-министр признал, что санкции так или иначе влияют на экономику страны. По его словам, "ничего хорошего в этом нет".

Политолог Дмитрий Орешкин полагает, что ограничительные меры приведут к тяжелым последствиям. Он также отметил: "Ответ должен быть, как говорил Горбачев, "асимметричным". А какой может быть у России "асимметричный" ответ, если экономика на порядок слабее, среди союзников — Сирия, Иран и прочие, и при этом все очевиднее выражающаяся тенденция к экономическому спаду".

Экономист Сергей Хестанов назвал валютные колебания психологической реакцией участников рынка, которые были готовы к происходящему. "Что касается контр-мер, то нанести адекватный ущерб зарубежным партнерам, которые вводят санкции, Россия не может в принципе, то есть степень зависимости от российских поставок недостаточно велика для того, чтобы можно было предложить адекватный ответ. А в какой-то степени парировать введение санкций, сгладить их воздействие на российскую экономику можно".

На этом фоне министр финансов РФ Антон Силуанов выразил уверенность , что российская экономика, платежный баланс в последние годы стали гораздо устойчивее к внешним воздействиям, будь то колебания нефтяной конъюнктуры или введение экономических ограничений.

Между тем глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев в интервью агентству ТАСС заявил, что анонсированные новые санкции со стороны США, которые могут быть введены с 22 августа, касаются лишь части товаров и не окажут существенного влияния на российский несырьевой неэнергетический экспорт. "Сложно представить, что в США готовы отказаться от поставок ядерного топлива из России (по оценкам, до 20% потребностей США обеспечивается Россией)", — сказал он.