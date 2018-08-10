Эксперт: как добиться компенсации от Ryanair

Кроме забастовок, Ryanair сталкивается с другой проблемой. Тысячи пассажиров высказывают недовольство политикой возврата билетов. Они считают, что выплаты за задержки и отмены полётов несоизмеримы с теми убытками, которые несут пассажиры. Евроньюс связался с Диего Маранья, представителем платформы En-Collectivo, которая занимается жалобами пассажиров на авиакомпании в случае задержки или отмены рейсов..

Диего Маранья, Представитель En-Collectivo:

"Согласно европейскому регламенту 261/2004, нет чётко установленной компенсации, по которой ущерб превышает цену билетов. В этих нормах речь идёт только о компенсациях, связанных с отменой полётов и задержками, которые зависят от расстояния и времени. В рамках нашей платформы мы как раз и требуем возврата денег за моральный ущерб и потерянную прибыль. Мы пытаемся заставить Ryanair возместить убытки тем пассажирам, которым даже не предложили альтернативу полёту. Мы уверены, что требования возмещения морального и материального ущерба абсолютно обоснованы. Авиакомпания должна искать альтернативный маршрут, в таком случае ущерб не будет таким существенным. Тот факт, что компания только возвращает деньги за билет, не решает вопрос финансовых потерь до конца".