Евро упал до самого низкого уровня за последний год по отношению к доллару США. Виной стали опасения, что сильное ослабление турецкой лиры негативно повлияет на крупные европейские банки.
Турецкая лира обвалила евро
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Турецкая лира обвалила евро
Падение евровалюты составило 0,6%, в пятницу утром за нее давали чуть больше 1,14 доллара США.
Турецкая лира в пятницу подешевела более чем 10% и обновила рекордный минимум курса к доллару. Причина: сохраняющиеся противоречия Анкары и Вашингтона.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,49%. В свою очередь, индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, подскочил на 0,61%.
С начала текущего года лира упала более чем на 38% к доллару и побила рекордный минимум в 5,95 лиры за 1 доллар США.