Компенсация за сожжённые дома. Греческое правительство объявило о выплате пособий семьям, оставшимся без крова из-за недавнего пожар, который унёс жизни 90 человек.
Выплаты пособий погорельцам
Сейчас воспроизводится:
Выплаты пособий погорельцам
Выплаты затронут дома, общая площадь которых не превышает 150 квадратных метров. Тем, кому придется строить новый дом - компенсация составит 1000 евро за квадратный метр. Если же дом можно восстановить и в нём возможно продолжать жить, сумма выплат вдвое меньше.
Премьер-министр Греции объявил также о создании специальной оперативной группы, которая будет нести ответственность за борьбу с природными бедствиями.
В Восточной Аттике пострадало более 3.500 домов, 1000 из них признаны полностью разрушенными. Около 800 нуждаются в строительных работах.
Общая сумма выплат должна будет составить около 132 миллионов евро.