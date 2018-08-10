Франция: стихия привела к арестам

Руководителей немецкой ассоциации "Леверкузен" - владельца незаконного кэмпинг-лагеря в регионе Гар во Франции взяли под стражу. Девять детей из этого лагеря получили легкие ранения в результате спровоцированного ливнями подтопления на юге и юго-востоке страны. Еще одного пропавшего 70-летнего немецкого туриста до сих пор ищут.