Руководителей немецкой ассоциации "Леверкузен" - владельца незаконного кэмпинг-лагеря в регионе Гар во Франции взяли под стражу. Девять детей из этого лагеря получили легкие ранения в результате спровоцированного ливнями подтопления на юге и юго-востоке страны. Еще одного пропавшего 70-летнего немецкого туриста до сих пор ищут.
Франция: стихия привела к арестам
Сейчас воспроизводится:
Франция: стихия привела к арестам
Задержанных обвиняют в "непреднамеренном причинении физического вреда, повлекшем угрозу для жизни, а также в эксплуатации кэмпинга без разрешения властей".
Мэр города Сан-Жульен-де-Пейрола заявил, что незарегистрированный лагерь был предупрежден за двое суток об опасности наводнения.
Сильнейшие грозы и ливни начались во Франции в четверг. Из-за стихии в 26 департаментах на юге и юго-востоке Франции был объявлен оранжевый уровень метеоопасности. По словам префектуры региона, вода поднялась на 1,5-2 метра. Эвакуированы более 750 человек, в основном отдыхающих в департаментах Ардеш, Гар и Дром.