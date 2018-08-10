Президент Аргентины колеблется

Отказ Сената Аргентины принять закон о легализации абортов в стране не остановил его обсуждение в обществе. Сторонники права женщин на добровольное прерывание беременности, в основном это касается феминистских движений, обещают продолжить акции протеста и будут добиваться пересмотра решения. Против этого закона высказывались католическая церковь, а также президент Аргентины Маурисио Макри.

Но его комментарий по этому поводу сразу после решения сената не только не внес ясности, но и подлил масла в огонь:

"У нас есть фундаментальная проблема, решение которой не изменит один закон. В стране рождается более 100 тысяч детей от незапланированных подростковых беременностей. Для меня это главный вопрос, решение которого мы пытаемся найти каждый день, потому что мы хотим, чтобы эти юные девочки имели возможность сами выбирать и планировать свою жизнь"

Несмотря на это и на неутихающие дебаты в обществе, Макри не поддерживает идею о выносе вопроса о легализации абортов на референдум.

Согласно опросам, больше половины жителей страны выступают за разрешение добровольного прерывания беременности в срок до 14 недель, которое на данный момент разрешено только при угрозе здоровью матери или плода, а также в случае изнасилования.

По разным данным, каждый год в Аргентине проводится до полумиллиона подпольных абортов, что приводит к смертям более 40 женщин.