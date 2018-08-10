Мария Алехина смогла приехать на Fringe

Участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина нашла возможность покинуть Россию, несмотря на запрет властей. Она прибыла на фестиваль искусств Fringe в Эдинбурге, где проходит спектакль по мотивам ее книги "Riot Days". Она проехала на автомобиле 1000 километров через Белоруссию и Литву и затем вылетела в Эдинбург.

В минувшую среду Алехина сообщила, что сотрудники погранслужбы ФСБ в московском аэропорту "Домодедово" не позволили ей улететь в Великобританию.

"Мы смогли приехать в Эдинбург, чтобы принять участие в спектакле. Для нас важно рассказать нашу историю, чтобы она стала примером того, что вы тоже можете создать свою собственную группу Pussy Riot", — говорит Алехина.

Судебные приставы объяснили, что активистка ограничена в праве выезда за рубеж, поскольку она уклоняется от прохождения обязательных работ, назначенных ей судом в качестве административного наказания за несанкционированные акции протеста. Ранее она провела почти два года в колонии общего режима по статье о хулиганстве за "панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве.

Продюсер Александр Чепарухин говорит: "В этом спектакле вы сможете почувствовать энергию Марии, узнать еще больше о ней самой и политическом панк-манифесте. Самое главное в этом — возможность найти вдохновение на поступки, которые могут что-то изменить".

Фестиваль Fringe считается одним из крупнейших событий театрального искусства в мире и проходит в Шотландии уже более 70 лет.