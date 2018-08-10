No Comment: главное за неделю
Лучшие сюжеты, вышедшие в рубрике No Comment за неделю. Сотни молодых матерей собрались в парке в центре Боготы, чтобы провести сеанс одновременного кормления грудью своих детей.
На остове Ламбок в Индонезии случилось землетрясение мощностью в 7 баллов. Сотни людей погибли, спасательные работы продолжаются.
Около 200 человек эвакуировали на вертолётах из долины Валь-Ферре на северо-западе Италии из-за оползня, жертвами которого стали два человека - пожилая супружеская пара. Супруги оказались заблокированными, как в ловушке, в своём автомобиле.
Во Франции прошел конкурс однополых бальных танцев. Эти и другие новости в нашем коротком видео.