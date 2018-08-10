В российском интернете обсуждают игру, побуждающую подростков к суициду

Пользователи российского интернета обсуждают игру, которая якобы способна подтолкнуть пользователя к суициду. Ее сравнивают с так называемыми "группами смерти" и, в частности, с группой "ВКонтакте" "Синий Кит", о которой много говорили в России несколько лет назад.

По сообщениям СМИ "кураторы" игры стучатся к "игрокам" в мессенджер WhatsApp с аккаунтов, использующих фотографию деформированного женского лица в качестве аватарки, и начинают высылать им фото- и видео- материалы, содержащие сцены насилия. Затем "Момо" заявляет, что владеет личной информацией своей жертвы и побуждает ее выполнять различные задания, которые могут быть связаны с риском для здоровья или жизни.

Существование игры под вопросом, но ее считают угрозой

Существование игры не подтверждено, но тем не менее аргентинская полиция связывает с "Момо" самоубийство 12-летней девочки в округе Эскобар в 48 километрах от Буэнос-Айреса. По сообщению The Buenos Aires Times эта версия возникла у следователей, когда они нашли в ее телефоне видеозапись самоубийства.

Правоохранительные органы некоторых стран выступили с официальным предупреждением в социальных сетях. "Это вирусная игра в WhatsApp, ставшая популярной в среди подростков. Не реагируйте! Шутка или проделки киберпреступника? Лучше пройти мимо," - написала Гражданская гвардия Испании в своем "Твиттере".

Испанская полиция также посоветовала "забыть об этих глупостях, которые распространяются в WhatsApp и соцсетях", а Генеральная прокуратура мексиканского штата Табаско предупредила, что преступник может подталкивать жертву к самоубийству или выманивать у нее персональные данные.

Происхождение игры неизвестно

Установить, кто создатель игры, пока не удалось. До упоминаний игры в Европе, о ней уже были сообщения в интернет-пространстве Японии и Латинской Америки. Пользователи установили, что изображение, используемое "Момо" - это скульптура японской компании Link Factory, которая специализируется на создании спецэффектов.

Что делать, если вас принуждают к опасным действиям в социальных сетях

Если "Момо" все-таки существует, или вы стали жертвой побуждения к опасным действиям в интернете, вам стоит немедленно обратиться в правоохранительные органы. Телефон для связи с полицией в России 102.

За помощью можно также обратиться в "Интернациональный центр спасения детей от киберпреступлений".

Для защиты от нежелательных контактов в интернете советуем также использовать определенные настройки приватности. В большинстве мессенджеров и социальных сетей существуют опции, запрещающие лицам, которые не находятся в вашем списке контактов, просмотр ваших личных данных или контакт с вами.