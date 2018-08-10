Серевокорейский лидер появился на публике в широкополой шляпе и белой просторной футболке. Во время визита на фабрику обработки засоленных рыбных продуктов, Ким Чен Ын демонстрировал широкую улыбку и легкость.
Ким Чен Ын продемонстрировал свой летний гардероб
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Ким Чен Ын продемонстрировал свой летний гардероб
© Copyright :Центральное телеграфное агентство Северной Кореи
Температура в Северной Корее на этой неделе достигла 37.8 градусов.
Летний гардероб главы Северной Кореи сильно отличается от его обычного черного костюма.
По сообщению ЦТАК, Ким Чен Ын проинспектировал несколько продуктов фабрики, включая 30 разных видов консервированной рыбы.
По оценкам ООН 41% населения Северной Кореи страдает он недоедания.