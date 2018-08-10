Необычные новости, которые вы могли пропустить

Британский турист заплатил тысячу евро штрафа за песок, собранный в бутылку. Его соотечественнику предстоит расстаться почти с 50 тысячами долларов из-за лихачества за рулем. В Ростовской области обнаружено захоронение, которое оказалось древнее первых египетских пирамид. Мы решили собрать несколько необычных историй, которые произошли на этой неделе и которые вы могли пропустить.

Лихачество на 50 тысяч долларов

Три часы езды с ветерком – и 33 штрафа почти на 50 тысяч долларов. Такой "подарок" ждал британского туриста, который арендовал в Дубае Lamborghini Huracan. Мужчину остановили на одной из главных улиц города. Нарушитель разогнался до 230 километров в час. И это был уже не первый раз, когда мужчина превысил скорость. Машину конфисковали и отправили на штрафстоянку. За то, чтобы забрать автомобиль, необходимо было заплатить 27 тысяч евро.

Как сообщает Daily Mail, нарушителем оказался 26-летний житель Уэльса Фарах Хаши. Издание пишет, что у мужчины есть физический недостаток, у него одна нога короче другой, поэтому у себя на родине он водит специально оборудованный автомобиль.

Владельцам агентства пришлось обратиться в суд. Пока покинуть территорию страны Фарах не может, и дело не в штрафах как таковых. В качестве залога мужчина оставил компании, которая занимается прокатом автомобилей, свой паспорт, а без этого документа вернуться в Великобританию он не сможет.

"Я не понимаю, как они могут удерживать его паспорт на законных основаниях", - заявил брат нарушителя, сообщив, что его родственник на данный момент безработный, а в Дубай он поехал, чтобы навестить друзей.

При этом откуда у безработного нашлись 700 долларов, чтобы арендовать автомобиль (а именно столько стоит один день проката), его брат не сообщил. Кроме того, как пишет британское СМИ, мужчина жил в Дубае в пятизвездочном отеле.

"Золотой" песок

Если вы захотите из отпуска в качестве сувенира привезти баночку или бутылочку с песком, собранным на пляже, то подумайте еще раз. Особенно если вы отправляетесь в Италию. За такую "провинность" карабинеры острова Сардиния оштрафовали британского туриста на 1000 евро.

В 2017 году на Сардинии вывоз песка с пляжей приравняли к краже, за которую вводится штраф на сумму от 500 до 3 тысяч евро. В местной организации по защите окружающей среды уверены, что туристы, которые "крадут" песок, наносят непоправимый ущерб экологии острова. Как пишет итальянское агентство ANSA, каждый год с пляжей Сардинии увозятся центнеры песка.

Родители Мелании Трамп стали гражданами США

Мелания Трамп уже почти два года живет в статусе первой леди США, а ее родители только сейчас получили американское гражданство. Виктору Кнавсу 74 года, его жене Амалии - 73. Родом они из Словении. В США они жили как резиденты. Сама Мелания переехала в Соединенные Штаты в 1996 году. Ей тогда было 26 лет.

В феврале издание The Washington Post со ссылкой на экспертов в области миграции писало о том, что Виктор и Амалия Кнавс, вероятно, получили грин-карты как члены семьи гражданки США. При этом журналисты обратили внимание на то, что сам американский президент Дональд Трамп отрицательно относится к так называемой "цепной миграции" и неоднократно предлагал положить конец этой практике.

Древнее захоронение в Ростовской области. Оно древнее пирамид!

В Ростовской области во время строительства автодороги обнаружилось... захоронение IV тысячелетия до н.э. То есть оно на тысячу лет старше первых египетских пирамид. Археологи называют эту находку научной сенсацией.

При раскопках были обнаружены оригинальные каменные конструкции в виде подземных камер-катакомб. В хорошем состоянии сохранилась посуда, в которой оставляли еду для умерших, конские уздечки, медные орудия, которые могут свидетельствовать о захоронении в этом месте людей с высоким социальным статусом. Об этом сообщается на сайте "Автодора", выступившего заказчиком археологических раскопок.

Как оказалось, о существовании кургана было известно давно. На картах XIX века он обозначен под названием "Фигурин". Но исследовать захоронение ранее не получалось из-за отсутствия финансовых средств.