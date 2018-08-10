МИД Греции: "мстительное решение России"

Произвольным и мстительным назвал МИД Греции ответное решение российской стороны о высылке двух греческих дипломатов. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что это решение ни на чем не основано, в то время как Афины исходили из конкретных доказательств незаконной деятельности российских чиновников и граждан внутри страны.