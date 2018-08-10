Произвольным и мстительным назвал МИД Греции ответное решение российской стороны о высылке двух греческих дипломатов. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что это решение ни на чем не основано, в то время как Афины исходили из конкретных доказательств незаконной деятельности российских чиновников и граждан внутри страны.
МИД Греции: "мстительное решение России"
МИД Греции: "мстительное решение России"
В заявлении также отмечается, что Россия не осознает, что у Греции есть свои интересы и критерии в международной политике. В документе говорится, что Россия, предоставляя Турции определенную помощь в сфере безопасности, "тем самым показывает, что неуклонно отходит от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет".
Афины обвиняют российских дипломатов, в частности, в попытках сорвать договор между Грецией и Македонией об урегулировании спора о названии Македонии.
Двое греческих дипломатов, высылаемых из России в рамках зеркальных мер, покинут Москву в предстоящие выходные. Об этом сообщили агентству ТАСС в посольстве Греции в Москве.