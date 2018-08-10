Группировка ХАМАС, которая контролирует Cектор Газа, и Израиль договорились о перемирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных палестинских официальных лиц, а также арабские СМИ. По их информации, перемирие вступает в силу с полуночи. Комментариев со стороны властей Израиля не поступало.
Израиль и ХАМАС договорились о перемирии?
Израиль и ХАМАС договорились о перемирии?
В подобных случаях израильтяне обычно не признают наличия соглашений с группировками, которые они считают террористическими, но выражают готовность отвечать "затишьем на затишье".
Накануне Израильская армия в ответ на ракетный обстрел со стороны Сектора Газа нанесла удары по военным объектам ХАМАС. В результате погибли три палестинца, в том числе беременная женщина и ребенок.
"Ракета упала на эту бедную девочку. Ей было всего полтора года. Но врачей, которые могли бы ее спасти? не было", - рассказывает один из очевидцев произошедшего.
Представитель израильской армии заявил о готовности к развитию ситуации по разным сценариям.
"С точки зрения израильской армии, важно, что мы готовы к различным сценариям, постоянно оцениваем ситуацию, анализируем разведданные, понимаем, что пытается сделать другая сторона, и, конечно, главная цель нашей миссии заключается в защите гражданских лиц в Израиле", - говорит полковник израильской армии.
За полтора дня противостояния палестинские боевики выпустили более 150 ракет по Израилю, где были ранены по меньшей мере семь человек.