Израиль и ХАМАС договорились о перемирии?

Группировка ХАМАС, которая контролирует Cектор Газа, и Израиль договорились о перемирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных палестинских официальных лиц, а также арабские СМИ. По их информации, перемирие вступает в силу с полуночи. Комментариев со стороны властей Израиля не поступало.