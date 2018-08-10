Столкновения на границе сектора Газа с Израилем

Двое палестинцев убиты, ещё около 250 получили ранения в результате столкновения с израильским и военными в районе города Рафах на границе сектора Газа с еврейским государством. Один из погибших - медицинский работник, помогавший пострадавшим. Среди раненых ещё несколько медиков и двое журналистов.