Двое палестинцев убиты, ещё около 250 получили ранения в результате столкновения с израильским и военными в районе города Рафах на границе сектора Газа с еврейским государством. Один из погибших - медицинский работник, помогавший пострадавшим. Среди раненых ещё несколько медиков и двое журналистов.
Столкновения на границе сектора Газа с Израилем
Сейчас воспроизводится:
Столкновения на границе сектора Газа с Израилем
После пятничной молитвы сотни палестинцев направились в сторону заградительной полосы, скандируя "Свободу и жизнь Газе!". Это была очередная акция в рамках начатого в конце марта так называемого "Марша возвращения".
Участники акции запускали по ту сторону границы горящих воздушных змеев и жгли покрышки, чтобы лишить израильских солдат видимости. Те в ответ применили слезоточивый газ, шумовые гранаты и огнестрельное оружие.
Протесты в рамках "Марша возвращения" палестинцы устраивают каждую пятницу. В стычках с израильскими военными уже погбли около 160 и ранены более 17 тысяч человек.