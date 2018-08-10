Гран-при по дзюдо в Будапеште: последний турнир в преддверии чемпионата мира

Последний турнир по дзюдо перед чемпионатом мира начался в пятницу в столице Венгрии.

Героиней первого дня Гран-при в Будапеште стала олимпийская чемпионка в категории до 57 килограммов бразильянка Рафаэла Сильва.

В финале она встретилась с восходящей звездой дзюдо Терезой Штолль, это был потрясающий поединок.

В начале схватки Сильве удалось успешно отразить атаку Штолль и получить за это оценку "вадза-ари", но затем Штолль применила тот же приём и удостоилась оценки "иппон".

Однако её радость была недолгой, потому что в дело вмешался видеоарбитр.

В оставшиеся 10 секунд Сильва провела невероятную контратаку в той же технике и получила желанную оценку вадза-ари, принёсшую ей первую золотую медаль после Олимпиады 2016 года.

Рафаэла Сильва: "Я очень рада снова оказаться на подиуме, в Загребе у меня были хорошие шансы, но мне не удалось получить бронзу, а сегодня я стала лучшей, думаю, что я на верном пути".

Героем дня был Рю Нагаяма. Молодой японский дзюдоист прекрасно выступил в категории до 60 килограммов.

В финале ему удалось одолеть россиянин Альберта Огузова и получить пятое золото мирового тура международной федерации дзюдо. Победу ему принёс бросок со взваливанием противника на спину "сэойнагэ".

Рю Нагаяма: "Это последний турнир перед чемпионатом мира, и победа придает мне уверенности в своих силах. Каждый дзюдоист хочет удостоиться звания чемпиона мира, конечно, я сделаю всё возможное, чтобы покорить эту вершину".

Победа в категории до 48 килограммов также осталась за сборной Японии: в финале Хироми Эндо одолела соотечественницу Тамами Ямазаки.

Кензо Тагава заработал вторую золотую медаль в этом году, получив оценку "иппон" в поединке против египтянина Мохамеда Абдельмагуда.

В категории до 52 килограммов серебряная призёрка чемпионата мира Нацуми Цунода одержала верх над бельгийкой Шарлин Ван Сник и получила второе золото мирового тура.

Приём дня применил Денис Виеру из Молдовы в поединке за бронзу в категории до 66 килограмм. "О-сото-гари" обеспечил ему победу.

Венгерские болельщики восторженно отреагировали на победу Хедвиг Каракаш в схватке за бронзовую медаль в категории до 57 килограммов. Это было потрясающее выступление.