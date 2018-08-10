Бразильские дебаты

В Бразилии прошли первые теледебаты с участием восьми претендентов на пост президента страны. Единым кандидатом от левых сил официально выдвинут бывший глава государства Лула да Силва, находящийся в тюрьме. Его главным конкурентом от праавых станет Жаир Болсонару, выдвинутый Социал-либеральной партией. В ходе дискуссии он укрепил свой имидж ультра-правого сторонника силовых методов, пообещав, что в его правительстве будет много министров из числа военных.

Жаир Больсонару, Социал-либеральная партия: "Мы покажем людям, что Бразилия - прежде всего. Это то, что мы будем делать от имени Бога и под его руководством. Мы разрешим существующие проблемы наилучшим образом. Бразилия не вынесет новых мандатов "Партии трудящихся" и социал-демократов".

"Партия трудящихся" Бразилии несколько дней назад выдвинула Лулу да Силву, осужденного за коррупцию, в качестве кандидата на пост президента, несмотря на то, что на данный момент он не имеет права участвовать в выборах. Экс-глава государства заявляет, что будет президентом, так как не совершал никакого преступления.

Отрывки из его послания зачитал представитель "Партии трудящихся" Фернандо Хаддад: "Решение отстранить меня от участия в президентских дебатах, нарушает права бразильского народа, права других кандидатов обсуждать мои предложения или даже критиковать меня, глядя прямо мне в глаза, и мое право ответить им".

Между тем, как показывают опросы, рейтинг да Силвы чрезвычайно высок. Первый тур всеобщих выборов в Бразилии намечен на 7 октября. Регистрация кандидатов начнется 15 августа.