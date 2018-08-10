Новым Верховным комиссаром ООН по правам человека станет бывшая президент Чили Мишель Бачелет. Её кандидатуру выдвинул генсек организации Антониу Гутерриш, а затем утвердила Генеральная Ассамблея. Бачелет займёт свой пост 1 сентября, срок её полномочий составит четыре года с возможностью переизбрания. Гутерриш не скрывал радости в связи с избранием Мишель Бачелет, подчёркивая, что она и есть тот кандидат, который может обеспечить соблюдение фундаментальных прав человека:
Бачелет стала верховным комиссаром ООН
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Бачелет стала верховным комиссаром ООН
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«Она берёт на себя роль, на которую она идеально подходит. В этом году, когда мы празднуем 70-летие Всеобщей декларации прав человека, я не могу себе представить лучшего выбора. Ведь она пережила мрак диктатуры».
Свою политическую деятельность Бачелет начинала в организации "Социалистической молодёжи". После прихода к власти Аугусто Пиночета она оказалась в тюрьме, затем была вынуждена эмигрировать. После восстановления демократии она работала в здравоохранении. В 2006 Бачелет стала первой женщиной-президентом Чили.