Бачелет стала верховным комиссаром ООН

Новым Верховным комиссаром ООН по правам человека станет бывшая президент Чили Мишель Бачелет. Её кандидатуру выдвинул генсек организации Антониу Гутерриш, а затем утвердила Генеральная Ассамблея. Бачелет займёт свой пост 1 сентября, срок её полномочий составит четыре года с возможностью переизбрания. Гутерриш не скрывал радости в связи с избранием Мишель Бачелет, подчёркивая, что она и есть тот кандидат, который может обеспечить соблюдение фундаментальных прав человека: