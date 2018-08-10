Европейская премьера анимационного триллера Милорада Крстича "Рубен Брандт, коллекционер" состоялась на этой неделе в рамках 71-го кинофестиваля в Локарно.
Милорад Крстич: о живописи в жанре триллера
Милорад Крстич: о живописи в жанре триллера
Публике представили первый полнометражный мультфильм сербского художника и фотографа, переехавшего из-за Югославской войны в Будапешт, где живет и работает сегодня.
Его имя знакомо ценителям оригинальной анимации: в 1995 году на Берлинском фестивале Крстич удостоился Серебряного медведя за свой восьмиминутный фильм My Baby Left Me.
"Я сам - художник, и мне всегда хотелось снять фильм о картинах, - пояснил Крстич свой замысел, - но так, чтобы это не было скучно, не языком искусствоведов. И тогда я подумал о жанре психологического триллера, об истории одного преступления"!
Известного психотерапевта замучили ночные кошмары: единственный выход избавиться от преследования сошедших с картин персонажей - это кража оригиналов из музейных и частных коллекций. Главный герой обращается за помощью к своим пациентам, многие из которых промышляли воровством. Организовав настоящую банду, они приступают к исполнению задуманного...
Бюджет картины - "всего" 3,7 миллионов евро. Над ней работала команда из 150 специалистов по анимации. После премьеры в Венгрии "Рубен Брандт, коллекционер" выйдет на экраны Европы осенью.