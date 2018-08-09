Режиссёр Кит Уорнер: о "Ванессе" и вкусных ужинах

Известный театральный режиссер, британец Кит Уорнер десятилетия ждал возможности поставить "Ванессу". У него с этой оперой особые - личные - отношения: он дружил с итальянским композитором и писателем Джанкарло Менотти, который написал либретто для "Ванессы" Самюэля Барбера.

Кит Уорнер, театральный постановщик: "Я познакомился с Менотти, когда ему было около 80 лет (это было лет 15-20 лет назад). Мы особенно сблизились одним летом, так как я жил в квартире, выходящей на его сад. Так вот, он часто махал мне рукой: заходите, мол. И приглашал на ужин. И вот в 9 вечера я приходил, мы немного гуляли, а потом нам подавали самый восхитительный ужин. И я проводил время в компании этого элегантнейшего человека, в прекрасно сидящем, на заказ сшитом костюме. Всегда при галстуке, даже в невыносимую жару. А потом он хотел общаться, ему это было необходимо. Его интересовало, что происходит в театре, он спрашивал, что я видел, а чего нет, интересовался новинками в Лондоне и Нью-Йорке. А еще ему хотелось поговорить - о себе, о своей жизни. Как и многие люди в возрасте, он любил вспоминать... И мне достались самые невероятные, изящно изложенные истории о людях, которых он знал, о нем самом. Я говорил с ним о "Ванессе", поскольку всегда хотел поставить эту оперу. Я в течение многих лет пытался договориться о постановке с разными театрами, ничего не получалось. И вот только Глайндборне они пошли на этот шаг. Я спрашивал Менотти о том, что ему как либреттисту важно в этом произведении, что, на его взгляд, был оважно для Самюэля Барбера, который к тому времени уже скончался. Я очень надеюсь, что благодаря этим разговорам у меня получилось опера, которая понравилась бы Барберу".