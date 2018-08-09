10-миллионный Ford Mustang сошел с конвейера

В торжественной церемонии в штаб-квартире автопроизводителя принял участие глава североамериканского подразделения Кумар Галотра: "Мустанг сегодня колесит по дорогам 146 странах мира. Это самый продаваемый автомобиль в классе спортивных купе как в Германии, так и в США".

Сборку 10-миллионного автомобиля, вошедшего в анналы поп-культуры, отметили и на заводе во Флэт Рок (штат Мичиган). Для рекламной компании ретро- и новой продукции руководство Ford намерено вовсю разыгрывать карту ностальгии. Первый "Мустанг" был представлен публике весной 1964 года в Нью-Йорке и с тех пор не уронил культового статуса.

Среди приглашенных на юбилейную церемонию во Флэт Рок фигурировала Гэйл Уайз, по документам, ставшая первой покупательницей автомобиля 15 апреля 1964-го: "Я приобрела эту замечательную машину 54 года назад и, как видите, она до сих пор у всех на устах. Я чувствовала себя кинозвездой в 22 года и сегодня - в 76!"

К юбилею Ford выпустил модель «Буллит» - в честь фильма Питера Йетса 1968 года со знаменитой сценой, в которой Стив МакКуин гонится за преступниками на темно-зеленом "Мустанге" по улицам Сан-Франциско.