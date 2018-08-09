США готовятся к военному господству в космосе

Соединённые Штаты готовятся к военному противостоянию с Россией и Китаем в космосе. О создании соответствующего подразделения в американской армии объявил вице-президент Майкл Пенс. В ходе выступления в Пентагоне он говорил о необходимости подготовить вооружённые силы к новому театру военных действий, которым может стать космическое пространство:

«Как сказал президент Трамп, недостаточно просто американского присутствия в космосе, нам нужно американское превосходство в космосе. Так мы и поступим. Америка будет всегда искать мира как в космосе, так и на Земле, но история учит, что для мирной жизни нужна мощь. И в космическом пространстве Космические Силы США станут такой мощью в ближайшие годы».

Пенс рассказал со ссылкой на разведку, что Россия, Китай и другие страны уже много лет разрабатывают оружие для борьбы с американскими спутниками. Вице-президент США сослался на китайский эксперимент 2007 года, в рамках которого, как сообщали в Пекине, ракетой с Земли был сбит старый спутник Поднебесной. Спустя несколько лет в России были выделены Войска воздушно-космической обороны, которые впоследствии вошли в состав Воздушно-космических сил.