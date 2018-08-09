Samsung представил Galaxy Note 9

Телефон оснащен камерой, в которой можно менять значения диафрагмы, что улучшает качество съемки. Также есть интеллектуальная система коррекции фотографий: она автоматически анализирует полученный снимок, а затем оптимизирует изображение в зависимости от его категории. Также устройство оснащено батареей емкостью около 4000 мАч.

Стоимость смартфона в самой дешевой комплектации составит около $1 тысячи. Рекомендованная цена в России - 69990 рублей за версию 128 ГБ/6 ГБ и 89990 рублей за версию 512 ГБ/8 ГБ.

На сегодняшний день Samsung лидирует на мировом рынке смартфонов - доля компании составляет около 20%.

Следом за корейским производителем идет компания Huawei, которая во втором квартале текущего года по продажам смартфонов сумела опередить компанию Apple. Впрочем, "яблочный" бренд, как ожидается, выпустит новые модели iPhone уже этой осенью, так что, возможно, скоро ей вновь удастся потеснить Huawei.

В то же время капитализация "яблочного" бренда превысила 1 триллион долларов в начале августа. Таким образом Apple стала самой дорогой компанией в мире. Только за текущий год биржевые котировки акций Apple выросли на 22%.

Главный вопрос - сможет ли компания из Купертино удержать свое лидерство на фоне торговой войны между США и Китаем. Ведь именно китайский рынок на сегодняшний день является одним из наиболее многообещающих для производителей смартфонов.