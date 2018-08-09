В Йемене в результате авианалета погибли по меньшей мере 50 человек, более 70 ранены.
Школьный автобус попал под авиаудар
Школьный автобус попал под авиаудар
Большинство пострадавших – дети. Ракета попала в автобус, который перевозил школьников.
Удар нанесла Арабская коалиция по территории, контролируемой повстанцами-хуситами.
Целью проправительственых сил якобы было место запуска баллистических ракет мятежников.
Мусса Абдуллах, очевидец:
"Удар пришелся по центру рынка, целью был школьный автобус. Наши магазины были открыты, покупатели прогуливались как обычно. Все, кто погиб, были местными жителями, детьми и владельцами магазинов".
Ракета упала на населенный пункт Дахьян в провинции Саада на северо-западе страны.
Конфликт в Йемене продолжается около 4 лет. Страна разделена по религиозному принципу: на юге власть принадлежит мусульманам-шиитам, которые требуют отделения от Йемена.
Саудовская Аравия и ее союзники помогают суннитам, в руках которых официальная власть в стране.