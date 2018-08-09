Венгерская столица наполнилась музыкальными ритмами. Почти час ожидания и посетители вознаграждены. Выступление их кумира все же состоялось.
Sziget набирает обороты
Sziget набирает обороты
Кендрик Ламар выступил на крупнейшем европейском фестивале Sziget, который продлится в Будапеште до вторника.
В прошлом году музыкант получил Пулицеровскую премию за альбом DAMN. Ламар – первый репер удостоенный этой престижной награды в сфере журналистики.
Места для ночлега под открытым небом уже готовы, но гости фестиваля не спешат засыпать. Ночная жизнь на Sziget только начинается. С каждым годом фестиваль набирает обороты. Музыкальное событие собирает примерно полмиллиона гостей из более чем 100 стран.
На этот раз организаторы ожидают новый рекорд: билеты на первые два дня уже проданы полностью. И это не случайно - фестиваль собрал известнейших исполнителей со всего мира.
В программе Gorillaz, Parov Stelar, Lana Del Rey, Arctic Monkeys и многие другие.