Жаркий Sziget-2018

Лауреат Пулитцеровской премии рэпер Кендрик Ламар - первый из хедлайнеров музыкального фестиваля Sziget в Будапеште - своим выступлением в среду изрядно разогрел публику. Но уже на следующий день около 70 тысяч гостей фестиваля столкнулись с настоящей жарой. В четверг температура воздуха в венгерской столице поднялась до 38 градусов по Цельсию. Власти предупреждают население о необходимых мерах в борьбе с жарой. Поэтому организаторы Sziget снабжают гостей водой и призывают сократить употребление алкоголя... хотя бы на время.