Лауреат Пулитцеровской премии рэпер Кендрик Ламар - первый из хедлайнеров музыкального фестиваля Sziget в Будапеште - своим выступлением в среду изрядно разогрел публику. Но уже на следующий день около 70 тысяч гостей фестиваля столкнулись с настоящей жарой. В четверг температура воздуха в венгерской столице поднялась до 38 градусов по Цельсию. Власти предупреждают население о необходимых мерах в борьбе с жарой. Поэтому организаторы Sziget снабжают гостей водой и призывают сократить употребление алкоголя... хотя бы на время.
Жаркий Sziget-2018
Жаркий Sziget-2018
Несмотря на аномальные погодные условия, все билеты на первые дни Sziget распроданы. И кажется никакие природные катаклизмы не остановят гостей в желании насладиться выступлениями любимых артистов.
"В такую жару рекомендуется пить воду, но не слишком холодную. Поэтому мы советуем нашим гостям делать это как можно чаще. Мы установили питьевые фонтаны на всей территории и это абсолютно бесплатно", - говорит директора фестиваля.
В борьбе с жарой организаторы также решили использовать пожарную амуницию. Все дороги острова, а фестиваль проходит именно там, а также изнывающих от жары гостей поливают водой из пожарных шлангов.
"Питьевые фонтаны, полив из брандспойта могут ненадолго спасти от изнуряющей жары, но все же только воды прохладного Дуная могут принести настоящее облегчение", - передает наш корреспондент Даниэль Божик из Будапешта.