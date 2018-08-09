На страже потоков нелегальной миграции

С новыми спасенными в море мигрантами на борту причалило судно Open Arms к берегам Испании в четверг утром. На борту - спасенные у побережья Ливии 87 нелегалов из Африки, среди них - 12 несовершеннолетних.

Испанские власти разрешили судну причалить в порт Альхесираса в Андалусии. Накануне власти Италии и Мальты отказались принимать мигрантов.

Франция же проявила солидарность с испанским правительством и заявила, что примет около 20 мигрантов с этого судна.

Рикардо Гатти, глава Proactiva Open Arms:

"Люди были в ужасном состоянии, они были напуганы. Операция по спасению была достаточно сложной, потому что мигранты в лодках подумали, что мы – ливийцы, и испугались. Они пытались прыгать в воду, говорили, что предпочитают умереть, но не возвращаться в Ливию. К сожалению, это не первый раз, когда такое происходит".

Год назад условия по спасению мигрантов в Средиземном море были ужесточены со стороны Рима. Спасателям запретили пересаживать терпящих крушение беженцев в другие лодки. Теперь мигрантов нужно доставлять до берега и передавать ливийским властям.

Также Ливия больше не разрешает иностранным судам проводить поисково-спасательные операции у берегов своей страны.