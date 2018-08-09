Испания спасла ещё 87 мигрантов

С новыми спасенными в море мигрантами на борту причалило судно Open Arms к берегам Испании в четверг утром. На борту находились спасенные у побережья Ливии 87 нелегалов из Африки, среди них - 12 несовершеннолетних.

Неправительственная каталонская организация Open Arms поблагодарила испанское правительство за то, что судну разрешили причалить в порт Альхесираса в Андалусии. Накануне власти Италии и Мальты отказались выдавать разрешение на высадку мигрантов.

Франция проявила солидарность с испанским правительством и заявила, что примет около 20 мигрантов с этого судна.

Ранее пиренейское королевство уже приняло судно Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов. Мадрид и тогда пошел на данный шаг после того, как итальянские и мальтийские власти отказались впустить это судно в порты своих стран.

В этом году Испания впервые вышла в европейские лидеры по приему мигрантов, оставив позади Италию и Грецию. За первую половину этого года испанское королевство приняло более 20 тысяч нелегалов, что почти в два раза больше, чем за такой же промежуток прошлого года.