Более 23 тысяч гектаров выжженной земли, пожары, бушующие уже почти неделю на юге Португалии, вплотную подошли к популярному у туристов курорту Алгарве.
Португалия в огне
Португалия в огне
Огонь продолжает распространяться, несмотря на усилия экстренных служб.
Власти направили дополнительные подразделения пожарных. Теперь в тушении участвуют около 2000 человек и около 20 единиц воздушной техники.
Быстрое распространение огня в Алгарве привело к эвакуации гостей и персонала двух отелей. Природные пожары бушуют в районе города Силвиш, в котором проживают около 6 тыс. человек, а также близ населенного пункта Моншики, расположенного в 160 километрах от Лиссабона.
Число пострадавших выросло до 36 человек, больше половины из которых пожарные.
Несмотря на снижение температуры воздуха, тушению мешают сильные ветры.
Некоторые местные жители говорят, что всему виной эвкалиптовые деревья. Они воспламеняются как спички из-за большого содержания масел.
Опасения также вызывает растущий уровень окиси углерода в атмосфере затронутого пожарами региона Алгарве, в ближайшие два дня ее концентрация может достичь критических показателей.
На снимках со спутника уже отчетливо видны масштабы пожаров. Власти заявляют о том, что на их тушение уйдет много дней.
В прошлом году пожары в Португалии уничтожили более 440 тысяч гектаров леса и унесли жизни 114 человек. Стихийное бедствие стало самым крупным, которое когда-либо случалось в Португалии.