Португальские пожарные выразили острожный оптимизм и заявили о том, что огонь в южном регионе Алгарве практически взят под контроль.
Португалия: осторожный оптимизм
Португалия: осторожный оптимизм
Лесные пожары, вызванные аномальной жарой, продолжаются в регионе почти неделю. Как результат более 23 тысяч гектаров выжженной земли, более 35 пострадавших и мобилизованные со всей страны пожарные службы.
Быстрое распространение огня в Алгарве привело к эвакуации части населения близлежащих к очагам пламени населенных пунктов. Природные пожары бушуют в районе города Силвиш и населенного пункта Моншики.
Если оптимистичные прогнозы пожарных верны, то Португалия сможет избежать повторения катастрофических последствий прошлогодней стихии.
Тогда пожары уничтожили более 440 тысяч гектаров леса и унесли жизни 114 человек. Стихийное бедствие стало самым крупным в истории страны.